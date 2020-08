Coronavirus in Puglia, nove contagi: 5 in provincia di Lecce. La regione torna ad avere paura

Altri nove casi positivi al Covid-19 in Puglia e un morto, quest'ultimo in provincia di Foggia. Ancora notizie preoccupanti dal bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia e relativo alla pandemia da coronavirus che interessa il pianeta. A poche ore dalla presentazione del piano regionale anti-Covid - resosi necessario per l'aumento dei contagi registrato in questa stagione turistica - il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha fatto sapere che oggi sono stati effettuati 865 test, 9 dei quali hanno dato esito positivo: 3 in provincia Bari; 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 244174 tamponi oro-faringei; 3970 sono i pazienti guariti; 125 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.648 così suddivisi:

1.511 nella provincia di Bari

382 nella provincia di Bat

672 nella provincia di Brindisi

1205 nella provincia di Foggia;

567 nella provincia di Lecce;

281 nella provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione

