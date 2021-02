Covid, doccia fredda per la Puglia: resterà in arancione. Rt a 0,91 e classificazione di rischio "alta"

La Puglia resta arancione. Contrariamente alle previsioni del presidente Michele Emiliano, che nei giorni scorsi aveva ipotizzato un passaggio alla fascia gialla, la situazione nella regione non migliora e dunque la Puglia resta in zona arancione. È quanto emerge dalle anticipazioni sul monitoraggio curato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute trapelate nel primo pomeriggio.

Il valore dell’Rt medio italiano non cambia e resta a 0,84 anche se i dati hanno subito un generale leggero peggioramento. In Puglia Rt è a 0,91 e la classificazione di rischio diventa "alta" (così come in Umbria e nella Provincia autonoma di Bolzano).

Una decisione che indubbiamente aumenterà i malumori in diverse categorie che aspettavano con ansia il ritorno in zona gialla.

La mappa, quindi, resta invariata, a esclusione della Sardegna, che viene promossa in giallo. L'Umbria invece rischia di tornare addirittura in zona rossa.

