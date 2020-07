​Puglia, terzo giorno senza virus: nessun contagio e nessun decesso. Undici in tutto i pazienti ancora ricoverati

Ultimo aggiornamento: 18:31

Dopo un nuovo lieve picco alla fine della scorsa settimana, tornano a zero i contagi da Covid in Puglia , dove per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi e nemmeno decessi. Oggi sono stati processatitamponi. Dall'inizio dell'emergenza, invece, sono stati effettuati 221.331 test. Sono 3.952 i pazienti guariti; 56 sono i casi attualmente positivi, in calo rispetto ai 60 di ieri, di cui 11 ancora ricoverati negli ospedali pugliesi, mentre altri 45 sono in terapia domiciliare. I dati, incoraggianti, arrivano dal bollettino epidemiologico regionale Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.456.