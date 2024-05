Pugno in pieno volto in strada a Roma, 41enne grave in ospedale: la violenza dietro la stazione Termini

Paura in strada a Roma. Un uomo è stato colpito da un pugno in pieno volto ieri sera: è accaduto in via Gioberti intorno alle 19, in zona Stazione Termini. A quanto ricostruito, il 41enne incensurato si è avvicinato a un uomo dicendogli qualcosa e quest'ultimo gli ha sferrato il pugno violento facendolo cadere a terra.

Il 41enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale con fratture alle ossa craniche. Sulla vicenda indaga la polizia per rintracciare l'aggressore.