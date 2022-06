Punta da una vespa, donna muore per choc anafilattico: aveva 63 anni

Punta da una vespa, muore una donna di 63 anni in seguito ad uno choc anafilattico. È avvenuto a Vigevano (Pavia), in Lomellina. A darne notizia è oggi il quotidiano «La Provincia pavese». La donna, una dipendente comunale in pensione, era a conoscenza di essere allergica al veleno dell'insetto.

Dopo essere stata punta ha quindi pensato di iniettarsi il farmaco salvavita, ma non ha fatto in tempo. La figlia l'ha trovata già in coma, con accanto la siringa. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 che hanno cercato in ogni modo di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare.