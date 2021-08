Abbondante nevicata sulla Marmolada, pupazzi di neve al rifugio

A Capanna Punta Penia, sulla Marmolada, la giornata è stata segnata da un’abbondante nevicata. Neve sufficiente per permettere al gestore del rifugio, Carlo Budel, di realizzare alcuni pupazzi di neve.

Primo agosto 2021, viva l’estate» recita il cartello appoggiato sulle statue di neve fresca.

La neve in agosto non è certo insolita nel ghiacciaio della Marmolada ma lo scatto realizzato da Budel e rilanciato sui suoi canali social ha generato moltissimi contatti e molta curiosità non solo tra gli appassionati di montagna e di meteo ma più in generale dal grande pubblico capace di apprezzare la genuinità dello scatto e la severità del meteo ai 3343 metri di Punta Penia.