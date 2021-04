Milano, fermato un pusher: in macchina anche la figlia di 4 anni. E i poliziotti giocano con lei durante la perquisizione

Un pusher che stava effettuando una presunta consegna di droga a Milano è stato arrestato dalla polizia. Con lui c'era anche sua figlia di quattro anni e mezzo usata probabilmente come copertura. L'uomo, 39 anni, di origine marocchina, già arrestato per spaccio tre volte, è stato fermato in Via degli Etruschi. Accortosi infatti della presenza degli agenti non sarebbe riuscito a portare a termine la consegna, liberandosi della droga mentre scappava. Una volta rintracciato è stato fermato. Addosso gli sono stati trovati solo 2 grammi di cocaina e 245 euro in contanti. La bambina, dentro l'auto, dormiva e non si è accorta di nulla. Al suo risveglio cercava il padre, già in Questura. Una volta a casa insieme, in attesa della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno pensato di distrarre la piccola con qualcosa di più consono alla sua età e si sono messi a giocare a palla con la piccola. A farle compagnia anche una funzionaria del commissariato Monforte Vittoria.

In casa dell'uomo, dove vive con la moglie italiana e i loro due figli, è stato trovato un contratto che attesta il versamento di contributi lavorativi, a favore del 39enne, da parte di un 40enne con precedenti per false attestazioni. Il sospetto degli agenti è che il documento sia falso e che possa scoperchiare un giro di truffe finalizzate all'ottenimento di permessi di soggiorno. L'episodio è stato segnalato al tribunale per i minorenni perché valuti la possibilità di togliere all'uomo, pregiudicato, la patria potestà.



