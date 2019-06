Il quad si ribalta: muore schiacciato mentre è in vacanza all'Isola d'Elba

Martedì 25 Giugno 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia all', muore un 36enne di Fabriano nelle Marche dopo essersi ribaltato con un potenteIl tragico incidente è avvenuto questa notte intorno all'una a. Il 36enne stava viaggiando su un quad insieme a due ragazzi del posto ed al conducente originario di Como, quando all'improvviso il mezzo, per cause ancora al vaglio dei locali carabinieri, si è ribaltato.L'uomo èed è rimasto. Purtoppo non c'è stato nulla da fare. Lievi feriti per il conducente, che è stato sottoposto agli esami tossicologici, illese le altre due persone che viaggiavano nei posti posteriori.