Quattro anziani di Napoli intossicati in vacanza dal tonno: uno è morto

Uno non ce l'ha fatta, è morto in serata. Erano stati ricoverati ricoverate in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina quattro persone originarie della provincia di Napoli che l’altra sera hanno rischiato davvero la vita a Formia per essere rimaste intossicate.

Si tratta di due coppie di anziani che da qualche ora avevano iniziato un breve periodo di vacanza in città in cui avevano perfezionato anche l’affitto di un’abitazione in cui trascorrere qualche giorno al mare.

I quattro si sono recati al Pronto Soccorso dell’ospedale Dono Svizzero temendo di essere vittima di un’intossicazione alimentare.

I medici zelanti hanno immaginato di trovarsi di fronte a qualcosa di più grave quando hanno chiesto alle due coppie di anziani cosa avessero mangiato: “Tonno sott’olio fatto in casa” – hanno risposto non precisando però se fosse stato preparato da loro o fosse stato regalato da altre persone. Le loro condizioni si sono aggravate al punto che tutti e quattro sono stati trasferiti d’urgenza nel più attrezzato “Santa Maria Goretti” di Latina. In serata la morte di uno dei 4