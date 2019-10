Querela di Adriana Volpe a Magalli per diffamazione: nulla di fatto dopo l'udienza

Si è tenuta questa mattina, innanzi alla settima sezione penale del Tribunale di Milano, l’udienza relativa al processo per diffamazione a mezzo stampa a carico di Giancarlo Magalli, per la nota querelle che lo vede contrapposto ad Adriana Volpe, co-conduttrice all’epoca della trasmissione RAI “I Fatti Vostri”. La vicenda trae origine da un’intervista rilasciata dal celebre conduttore e autore televisivo al settimanale “Chi”,nella quale la Volpe ha ritenuto sussistere passaggi diffamatori nei confronti della sua persona, sporgendo così querela.



Nell’udienza di stamane il Giudice Monocratico dott. Gallina ha accolto la questione preliminare sollevata alla scorsa udienza dai difensori di Magalli, gli avvocati Antonello Natale e Guglielmo Stendardo. Nulla di fatto per ora, quindi: la posizione del conduttore RAI è stata stralciata da quella riguardante il giornalista autore del pezzo, per il quale il processo proseguirà regolarmente. Per quanto riguarda Giancarlo Magalli, invece, gli atti sono stati restituiti al Pubblico Ministero, con conseguente ripartenza del procedimento dal principio e tutto da rifare, a partire dalla notifica delle conclusioni indagini

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:08

