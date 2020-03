Coronavirus, flash-mob delle radio: oggi tutte le emittenti trasmettono l'Inno di Mameli e tre canzoni simbolo dell'Italia

Una distanza che unisce. Oggi alle 11 tutte le radio d’Italia trasmetteranno all’unisono l’Inno di Mameli e tre brani simbolo della tradizione canora italiana: “Azzurro”, “La canzone del sole” e “Nel blu dipinto di blu”.

La radio in questi giorni è più che mai uno strumento di compagnia e di conforto. Questa iniziativa unica vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale. Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione. Alle 11 in punto la trasmissione straordinaria aprirà con l’Inno di Mameli per poi proseguire nell’ordine con Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu, tutte canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Dopo la messa in onda congiunta delle radio, 70 navi della Marina Militare, in 7 basi navali, per un totale di 5212 uomini e donne facente parte degli equipaggi, suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente, per testimoniare la coesione e la partecipazione di tutti, per superare insieme questa situazione.

Gli organizzatori invitano a sintonizzarsi sulla propria stazione radio preferita, ad alzare il volume, ad aprire le finestre e uscire sui balconi per cantare tutti insieme, sventolando il tricolore o mostrando un simbolo dell’Italia, per un momento che sia di riflessione e buona speranza per tutti. L’appello delle radio a partecipare a questa iniziativa straordinaria è rivolto a tutti: agli italiani residenti in Italia, ai nostri connazionali che vivono all’estero e a tutti i cittadini del mondo che vorranno sintonizzarsi.

Ultimo aggiornamento: 10:38

