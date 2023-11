Raduno internazionale ​di speleologia a Costacciaro

Aria, acqua, fuoco, terra e vuoto. Cinque elementi per il Raduno internazionale di speleologia che si tiene a Costacciaro.

Organizzato dalla Federazione umbra gruppi e speleologi e dall’Associazione Ipogenica, il raduno è patrocinato da Società speleologica italiana, Club alpino italiano, Comune di Costacciaro, Università degli Uomini originari di Costacciaro, Scintilena, La Venta, Tramontana – Guide dell’Appennino, Provincia di Perugia e Regione Umbria.

“Ritorno al futuro” è il titolo di questa edizione perché proprio alla Grotta di Monte Cucco, nel 1922, fu organizzato il primo (forse al mondo) raduno di Speleologia e con “1980 Costacciaro Immagini dalle Grotte” inizia la tradizione dei raduni internazionali di speleolgia che portano, oggi, ancora una volta, a Costacciaro, gli appassionati e gli addetti ai lavori di tanti gruppi e tante federazioni speleologiche.

Il programma dei cinque giorni prevede decine di ospiti da diversi Paesi, mostre, workshop, conferenze, presentazioni, film, stand di gruppi speleologici, di produttori di materiali e di negozi specializzati.

Sarà possibile partecipare ad escursioni guidate in grotta (anche i non esperti) e in forra. Gli speleo esperti potranno visitarle in autonomia.

“Ritorno al futuro”, quattro elementi e il vuoto, un’esperienza per tutti, che tutti potranno raccontare sentendosi, almeno per questi cinque giorni, parte di una comunità di appassionati e di scienziati che in ogni parte del mondo esplorano, studiano, documentano.