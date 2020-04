Raffaele Cantone: uno specialista della lotta alla corruzione per la Procura di Perugia

PERUGIA - Uno specialista della lotta alla corruzione per la Procura. L'ex presidente dell'Anac Raffaele Cantone potrebbe diventare il prossimo procuratore. La sua nomina è stata proposta dalla maggioranza della Commissione direttivi del Csm.



Ma la partita è ancora aperta, visto che c'è un candidato di minoranza, Luca Masini, procuratore aggiunto a Salerno e che uno dei sei componenti della Commissione si è astenuto.



Cantone, attualmente in servizio al Massimario della Cassazione, ha ottenuto 3 voti: lo hanno sostenuto il presidente della Commissione Direttivi Mario Suriano (Area), Alberto Benedetti (M5S)e Michele Cerabona (Fi). Piercamillo Davigo (Autonomia e Indipendenza) e Loredana Miccichè (Magistratura Indipendente) hanno invece votato per Masini, che ora è il reggente della procura di Salerno. Si è astenuto il consigliere Marco Mancinetti di Unicost.



