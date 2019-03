Raffaele Di Terlizzi, morto il poliziotto eroe: salvò 15 persone da un incendio portandole in spalla

Lunedì 11 Marzo 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2019 12:22

La morte diha gettato nello sconforto i colleghi. Lutto tra gli agenti didi Pisa per la perdita di, 45 anni di cui 27 passati nella Squadra Volante. Originario di Bari, l'agente aveva raggiunto il grado di assistente capo coordinatore e si è da sempre distinto per il suo senso di appartenenza al corpo.Raffaele Di Terlizzi si è ammalato sette mesi fa, le sue condizioni di salute si sono gradualmente aggravate fino alla morte, avvenuta sabato scorso. L'agente aveva ottenuto nel 2004 la medaglia di bronzo al valore civile per aver salvato, tre anni prima, 15 persone. Insieme a un collega, Di Terlizzi si caricò in spalla 15 pazienti dell'Ospedale di Cisanello incapaci di camminare autonomamente per salvarli dalle fiamme divampate nella struttura dopo un incendio nei sotterranei.