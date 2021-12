Dodici ore in sala operatoria, chirurgo muore d'infarto appena tornato a casa: «Col covid turni troppo stressanti»

Dopo 12 ore in sala operatoria torna a casa e muore per un infarto. Raffaele Sebastiani, chirurgo del policlinico di Bari di 61 anni è stato stroncato dal malore dopo essere tornato a casa da un turno di 12 ore. L'uomo aveva avuto due interventi con pazienti malati di Covid, quindi ancora più stressanti a causa delle vestizioni usate contro il contagio.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Clizia Incorvaia ha il Covid, contagiata dalla figlia Nina:... LA SANITÀ Covid, vaccini e tamponi: ospedali sotto stress costretti a rinviare...

Lo scorso martedì aveva fatto un suo turno alle 8 alle 14, aveva staccato ed era tornato reperibile di notte. È infatti dovuto tornare in ospedale e per 12 ore è stato impegnato in sala operatoria per urgenze su pazienti che, come spiega Repubblica, erano risultati positivi al Covid. Tornato a casa, molto stanco, l'uomo si è sentito male, ma purtroppo per lui non è stato possibile fare nulla.

L'uomo potrebbe essere deceduto a causa del forte stress, motivo per cui Antonio Mazzarella della Cgil Medici, ha voluto denunciare, ancora una volta le difficili condizioni in cui si trovano a lavorare molti medici e operatori sanitari ormai da due anni ad oggi.