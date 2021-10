Raffaele Sollecito, 10 anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher: «Ora per tutti sono solo l'ingegner Sollecito»

«Oggi finalmente per tutti sono solo l'ingegner Sollecito e nessuno mi associa più alla vicenda» dichiara Raffaele Sollecito a dieci anni dalla sua assoluzione, insieme a quella di Amanda Knox, nel primo processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa uccisa a Perugia all'inizio del novembre 2007.«Anche se per me - aggiunge Raffaele in una intervista all'ANSA - rimangono nell'anima le ferite per quello che ho subito».

APPROFONDIMENTI VITERBO Omicidio Meredith, libero Rudy Guede, dottore con lode:... ARRIVA LA CICOGNA! Amanda Knox è incinta, l'annuncio arriva dopo la notizia... IL CASO Amanda Knox attacca il film Stillwater: «Danneggia la mia...

Era infatti la sera del 3 ottobre del 2011 quando la Corte d'assise d'appello dichiarò Sollecito, ingegnere informatico pugliese specializzato in realtà virtuale oggi trentasettenne, e Amanda Knox estranei al delitto di via della Pergola, per il quale entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Ribaltando la sentenza di primo grado che li aveva giudicati colpevoli e rimettendoli in libertà. Dopo un primo annullamento da parte della Cassazione di quella sentenza e una condanna a Firenze, per questioni procedurali, i due sono stati poi definitivamente assolti da una nuova pronuncia della Suprema Corte.

Amanda Knox è incinta, l'annuncio arriva dopo la notizia dell'aborto: «Mi è successo qualcosa in Italia?»

Raffaele Sollecito: «Sono sul lastrico, ho milioni di debiti»