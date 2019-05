Martedì 28 Maggio 2019, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 11:47

CASSOLA - Paura ieri pomeriggio nella palestra, all’interno deldi via San Giovanni Bosco, dove poco dopo le 17 unaè stata colta da malore. Soccorsa dai sanitari del Suem è stata trasportata all’ospedale di Bassano e per le gravi condizioni trasferita poco dopo al San Bortolo di Vicenza dove si trova in Rianimazione, per un’emorragia cerebrale: la prognosi è riservata.La giovane,, abituale frequentatrice della palestra era impegnata in un esercizio, quando all’improvviso è sbiancata e sotto gli occhi dei vicini è crollata a terra. Soccorsa dal personale della palestra è scattato l’allarme al 118 per il ricovero a Vicenza.