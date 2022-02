Roma, ragazzina accoltellata a Tor Bella Monaca dopo lite per un ragazzo. Fermata coetanea

Una ragazzina di 17 anni è stata accoltellata all'addome da una 14enne davanti all'oratorio in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. La giovane sarebbe stata aggredita con un coltello da cucina nel corso di una lite per futili motivi, ovvero un ragazzo conteso. A soccorrere la ragazzina sanguinante e spaventata è stata la madre accorsa subito dopo i passanti: la prima chiamata al 118 è giunta alle 17.22 da parte di una donna che aveva visto tutto, la seconda da parte della madre della vittima

Accoltellata a Tor Bella Monaca, ricoverata 17enne

Parole pesanti dettate dalla gelosia, urla poi la più piccola delle due ha tirato fuori un coltello da cucina e ha colpito l'altra allo stomaco. Le grida dei testimoni hanno richiamato altre persone compresa la madre della ragazzina aggredita. Quasi immediato l'arrivo dei soccorsi allertati dal numero 112. Gli agenti del commissariato Casilino, arrivati sul posto, hanno subito rintracciato e fermato la 14enne che ha poi fatto ritrovare il coltello agli agenti. Forse lo aveva gettato per paura.

Sono ancora in corso i rilievi e si stanno raccogliendo le testimonianze per capire meglio la dinamica. Da appurare anche se la ragazzina si fosse portata il coltello da casa, ovvero se l'azione possa essere stata in qualche modo premeditata. La vittima intanto, dopo l'iniziale spavento che ha giustificato il codice rosso, non è in pericolo di vita: le ferite sono superficiali e verrà dimessa a breve.