Aggredita in strada da un uomo che brandiva un'ascia e che l'ha colpita alla nuca con il manico in legno dell'accetta: è successo a Castelleone, in provincia di Cremona, e la ragazza, una 26enne residente in paese, è stata soccorsa, trasportata in ospedale e poi dimessa con una prognosi di quindici giorni.

