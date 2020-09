Pavia, incidente contro un palo a bordo dell'auto guidata dall'amico: giovane infermiera morta sul colpo

Incidente mortale nel pavese. Un'infermiera di 27 anni, residente a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte nel territorio del comune di Inverno e Monteleone (Pavia), lungo la strada provinciale 17. Per cause ancora da accertare la vettura sulla quale stava viaggiando, guidata da un amico di 31 anni e sulla quale si trovava anche un'altra ragazza di 26 anni, si è schiantata contro un palo della luce ed è poi finita fuori strada.

L'auto proveniva da Miradolo Terme (Pavia) ed era diretta a Sant'Angelo Lodigiano. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. L'infermiera è stata trovata priva di vita. Le altre due persone che erano con lei sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni sono gravi, ma non sono in pericolo di vita.



