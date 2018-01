Domenica 28 Gennaio 2018, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 19:14

Dramma in. Èuna escursionista che è finita in un canalone sul, al passo del, nel Trentino orientale. La, veneta, stava facendo una gita con le ciaspole quando è precipitata.L'incidente è accaduto intorno alle 12.30 e sul posto sono stati calati da un elisoccorso i sanitari con il verricello, ma non hanno potuto che constatare il decesso. Il soccorso alpino è impegnato nel recupero della salma e sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.