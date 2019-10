Giulia, strangolata dal marito, muore dopo 9 giorni di agonia. Lui disse: «Ti amo troppo, non sarai di altri»

Giulia lascia la sua bambina di 4 anni, ora affidata alle cure dei nonni materni e della zia. Struggente il saluto della sorella su Facebook:

è morta dopo nove giorni di agonia. Non ce l'ha fatta la 23enne strangolata dall'8 dicembre scorso dopo una feroce lite avvenuta ad Adria , un piccolo comune in provincia di. Giulia era in coma farmacologico ricoverata presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il movente dell'aggressione sarebbe stato legato al fatto che la coppia si stava separando. Lei faceva la cameriera, lui era disoccupato e tossicodipendente da eroina. Le mani dell'uomo si erano strette attorno al collo della giovane mamma fino a provocarle un arresto cardiaco e un edema cerebrale da anossia. Per il 28enne di origini siciliane il capo d'imputazione verrà modificato in omicidio volontario aggravato.