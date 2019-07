Ragazza muore a 17 anni durante le vacanze in Grecia: è la figlia dell'ex portiere del Chievo

«Abbiamo appreso la terribile notizia della morte della nostra cara studentessa: ne siamo tutti sconvolti, profondamente turbati e interrogati, increduli, incapaci di tenere assieme la bellezza e la vitalità della sua giovinezza con la dimensione oscura della morte».Lo scrive sul sito ufficiale della scuola, il dirigente scolastico del Liceo Classico «Scipione Maffei» di, Roberto Fattore, commentando la scomparsa di Swami Codognola, 17enne veronese, stroncata da un male improvviso mentre era in vacanza con la madre a Naxos, in. Ancora da chiarire le cause della morte della ragazza, forse vittima di uno choc anafilattico, morta in un ospedale di Atene dopo tre giorni di agonia.La ragazza era figlia di, portiere con trascorsi nel. Sul sito del club il presidenteha espresso al padre Paolo e alla madre Michela «le più profonde condoglianze da parte di tutta la società».