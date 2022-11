Ragazza sale a bordo e scompare nel nulla: mistero sul traghetto da Genova a Palermo

È salita sul traghetto di linea partito da Genova e diretto a Palermo, ma è scomparsa nel nulla. Sono ore di apprensione e paura per le sorti di una giovane ragazza che durante la navigazione è sparita. La donna di circa 20 anni si era imbarcata nella mattinata di oggi, venerdì 11 novembre, al porto insieme al fratello con cui stava viaggiando, ma durante il percorso di lei non si è persa ogni traccia.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso fratello che, non riuscendo a trovarla in alcun modo sul traghetto Suprema della Gnv, si è rivolto agli addetti a bordo spiegando i fatti. Sono così iniziate le ricerche all'interno della nave che arriva in porto a Palermo nella serata di oggi, venerdì 11 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe accorto della mancanza della sorella intorno alle dieci di questa mattina e, dopo averla cercata autonomamente ma senza esito, ha chiesto aiuto. Il comandante della nave ha ordinato quindi di iniziare le ricerche all’interno della nave in attesa dell'arrivo a Palermo e allertato poi le autorità a terra perché a bordo non è stata rintracciata.

La capitaneria di porto

A Palermo ad attendere il traghetto sono state già pronte le squadre della capitaneria di porto ed è stato allertato anche il personale medico che sarà in attesa sulla banchina. Sul posto anche i nuclei con i cani molecolari. Quando il traghetto sarà attraccato, infatti, saranno i cani specializzati nella ricerca dei dispersi a setacciare l’intero traghetto, nell’eventualità che la giovane sia ancora a bordo. La nave in effetti non ha fatto tappe intermedie dopo la partenza e dunque è escluso che la ragazza sia scesa in altri porti.