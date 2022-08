Ragazza segregata nel casolare dall'amico: botte e umiliazioni perché non voleva fare sesso con lui

SAN BONIFACIO (VERONA) - Segregata per 10 giorni nelle campagne di San Bonifacio da quello che riteneva un amico, tra botte e umiliazioni per i suoi "no" a fare sesso con lui. È l'incubo in cui è caduta una ragazza ventenne di Maranello (Imola), dove vive con la famiglia, arrivata a fine luglio a San Bonifacio con un'amica, ospiti di alcuni marocchini che avevano occupato un casolare abbandonato.

APPROFONDIMENTI ORRORE Fa sesso con il cane mentre il compagno la riprende in video:... ANCONA Lei vuole fare sesso, il marito la rifiuta: «Sei troppo...

La giovane aveva conosciuto uno di loro, Mohammed Mobsit, 52 anni, un anno fa, poi si erano tenuti in contatto per telefono e a volte lui l'aveva raggiunta e assieme sniffavano cocaina. Ma al suo arrivo a S. Bonifacio lui si è rivelato un altro uomo: per dieci giorni l’ha tenuta chiusa in una stanza senza finestre, privata dei vestiti e del telefono per impedirle di scappare e di chiedere aiuto, presa a calci e pugni perché si rifiutava di avere rapporti sessuali. Un incubo terminato il 5 agosto quando la giovane, approfittando di un attimo di distrazione del suo sequestratore, è riuscita a scappare e a fermare, poco dopo le 13, un automobilista per strada a San Bonifacio, che ha subito chiamato i carabinieri.

Quando la pattuglia del Nucleo operativo di San Bonifacio è arrivata in via Nogarola, dove la ragazza era rifugiata nell'auto del giovane che l'ha salvata, aveva ancora il viso pesto, ferite alla testa e alle mani, era confusa e spaventata. Accompagnata in ospedale a Borgo Roma ha spiegato cosa era successo e ha indicato in Mobsit il suo aguzzino.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri reati, è stato subito ricercato dai carabinieri che si sono diretti verso il capannone dismesso. Arrivati, hanno sentito alcuni rumori provenire da una zona distante poche decine di metri e una volta superata la vegetazione hanno trovato un giaciglio di fortuna. C’erano i documenti dell’indagato e 4 cellulari tra cui quello della giovane. Lui era appena scappato. I militari l'hanno inseguito per ore attraverso boschi e i campi di granturco, ma oramai circondato, si è arreso e lasciato ammanettare. Il pm Federica Ormanni gli ha contestato il sequestro di persona, le lesioni e la rapina, e ne ha disposto il trasferimento in carcere e chiesto l’applicazione della custodia cautelare. L’arresto è stato convalidato ieri dal gip Maria Cecilia Vitolla.