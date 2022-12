Ragazza di 12 anni scrive una lettera d'addio e si lancia dalla finestra della scuola: salvata dall'erba alta

Un ultimo saluto scritto su un biglietto, prima di aprire la finestra e lanciarsi nel vuoto. A salvare la ragazzina di 12 anni, che non sopportava più la sua vita, è stata l'erba alta nel giardino della scuola media Corradini di Latina. Erba che ha reso l'impatto col terreno, meno duro. Pochi centimetri di distanza dal marciapiede, che avrebbe potuto provocare conseguenze più tragiche, se non la morte della dodicenne.

Le condizioni della giovane sono comunque serie, anche se dal Bambin Gesù di Roma, dove è stata trasportata in elicottero, trapela che non sarebbe in pericolo di vita. La drammatica sequenza di azioni si è verificata ieri mattina, intorno alle 10, l'orario della ricreazione quando la ragazzina era in aula e molti compagni, fuori dalla classe. L'insegnante di italiano era di spalle e non avrebb visto nulla, mentre pare che la sola testimone sia una compagna di classe che l'avrebbe vista appoggiare il biglietto d'addio sul banco prima di cadere di proposito dalla finestra.

Le urla della ragazza ferita a terra, hanno fatto scattare l'allarme e la richiesta dei soccorsi al 118, l'arrivo dell'eliambulanza atterrata nel parco accanto alla scuola ed il trasporto a Roma. Quasi immediata la notizia sulla chat dei genitori degli alunni che condividevano la classe con la 12enne, che hanno raggiunto la scuola e chiamato l'istituto per avere notizie. Molti ragazzi e ragazze sono usciti prima, tanti di loro in lacrime, scosso da quel tentativo di suicidio.

La dodicenne, già seguita dai servizi sociali, avrebbe diversi problemi in famiglia, che sarebbero alla base del suo drammatico gesto, anche se nessuno dei compagni di scuola o i professori erano a conoscenza della gravità della sua sofferenza.