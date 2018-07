Venerdì 20 Luglio 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 16:40

Un treno regionale partito dal Roma alle 15.56 e diretto a Napoli si è fermato all'altezza di Torricola perché una ragazza si è sentita male. Secondo la procedura - così come riferito ai passeggeri - il treno non è potuto ripartire finché non è arrivata l'ambulanza. Vibranti le proteste dei diversi passeggeri, scesi dal conviglio costretti ad aspettare sotto il sole in mancanza di altre soluzioni per ovviare l'emergenza.