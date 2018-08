Milano, ragazza di 17 anni picchiata e violentata al parco pubblico: arrestato un marocchino

Un 19enne marocchino è stato arrestato per aver picchiato e violentato una diciassettenne a Rho (Milano). La ragazza è stata violentata nella notte tra domenica e lunedì in un parco pubblico: i due si erano conosciuti occasionalmente la sera prima. Secondo una prima ricostruzione, basata sul racconto della giovane, ancora sotto choc, l'uomo quella notte, dopo aver bevuto parecchio, avrebbe spinto a terra la ragazza, l'avrebbe stuprata e poi le avrebbe preso il cellulare, un I-Phone 5, picchiandola con calci e pugni per vincere la sua resistenza.



Dopo di che sarebbe fuggito. La 17enne, ancora sotto choc, la mattina seguente si è rivolta ai carabinieri della Compagnia di Rho denunciando quanto accaduto. Quindi, è stato riferito, è stata accompagnata prima al Pronto soccorso dell'Ospedale del paese dell'hinterland e poi alla Clinica Mangiagalli di Milano per i necessari accertamenti medici. Accertamenti che hanno confermato il suo racconto.

Da quanto è stato riferito, sulla base della descrizione fornita dalla vittima e di ulteriori accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare immediatamente il 19enne, rintracciandolo nel primo pomeriggio mentre si trovava in un negozio di Rho. Subito bloccato e perquisito, il marocchino, regolare, nullafacente e pregiudicato, è stato anche trovato in possesso del cellulare che era stato rubato alla ragazza. Immediatamente è stato fermato con le accuse di rapina e violenza sessuale e portato a San Vittore. Ora si è in attesa del provvedimento del gip in merito alla richiesta di convalida del fermo e della custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura.

Giovedì 2 Agosto 2018, 15:34

