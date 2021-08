Il fidanzato la lascia, ragazza di 20 anni si uccide lanciandosi dal terzo piano a Portogruaro

VENEZIA - Il fidanzato decide di lasciarla e lei non regge alla delusione e decide di togliersi la vita in maniera atroce. È morta così una ragazza di 20 anni che si è lanciata dal terzo piano di un appartamento a Portogruaro. La giovane non ha retto al distacco dal fidanzato con cui aveva una relazione da anni. La richiesta di soccorso è arrivata questa mattina, 14 agosto, poco dopo le 8 al 118. A trovare il cadavere sono stati alcuni residenti che hanno notato il corpo della giovane a palazzo Bergamin, nella strada a ridosso di viale Matteotti.

Per la ragazza soccorsi inutili

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con i carabinieri. Purtroppo per la ragazza, originaria del bellunese, non c'è stato niente da fare. La giovane, che da tempo viveva nello stabile abbandonato dell'ex Bergamin, aveva avuto problemi di tossicodipendenza. Nei giorni scorsi la relazione con il fidanzato si sarebbe incrinata. Un dolore per lei insopportabile.