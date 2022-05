Giovane di 24 anni uccisa in casa a Frosinone con 15 coltellate: ex fidanzato fermato in spiaggia a Sabaudia in stato confusionale

Una ragazza è stata trovata uccisa nella sua abitazione in piazza Plebiscito a Frosinone e l'ex fidanzato è stato fermato a Sabaudia. Il giovane era semi nudo e in stato confusionale in spiaggia quando è stato fermato dai carabinieri e dalla sua auto si è risaliti alla ragazza. Quando la Polizia - che stava già svolgendo delle verifiche perché non c'erano notizie della ragazza dal giorno precedente - è arrivata nell'abitazione nel centro storico alto lei era già cadavere. E' stata colpita con almeno quindici coltellate al ventre e al torace.

Si sta cercando di ricostruire le ultime ore della coppia, non si esclude che il movente del delitto possa essere ricondotto alla gelosia stando alle prime informazioni che filtrano dagli investigatori. La coppia si era separata di recente e sembra che lei avesse una nuova relazione, tanto che a dare l'allarme è stato il nuovo compagno che non riceveva risposte dalla ragazza.

I carabinieri hanno fermato l'uomo non lontano da Torre Paola, nei pressi dello stabilimento Saporetti. Si aggirava nudo è in stato confusionale. I militari sono riusciti faticosamente a identificarlo e hanno anche individuato l'auto con cui l'uomo era arrivato a Sabaudia. A quel punto, con l'indirizzo di Frosinone, hanno chiesto ai colleghi ciociari di fare una verifica e lì, in piazza del Plebiscito a Frosinone, hanno scoperto l'omicidio.

Attualmente l'uomo è piantonato presso il Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove i medici lo stanno visitando. A quanto risulta passerà almeno la notte in ospedale viste le sue condizioni di salute. La donna trovata morta ha 24 anni.