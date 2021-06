Roma, fanno il bagno nella fontana di Piazza Navona: fermati e multati 5 ragazzi

Oltraggio alla fontana di Piazza Navona. Questa notte un gruppo di giovani si è fatto il bagno nella fontana monumentale dei Quattro Fiumi. I ragazzi sono stati fermati intorno alle due dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi”, grazie anche all'ausilio di alcune immagini realizzate da un passante, hanno intercettato i 5 ragazzi, di varie nazionalità e di età compresa tra i 20 e i 30 anni: una volta identificati, sono stati sanzionati ai sensi del regolamento di polizia urbana. Nei loro confronti applicata anche la misura dell'ordine di allontanamento.

APPROFONDIMENTI PRIMOPIANO Roma, controlli saltati/ L’ultimo oltraggio: nuda nella fontana... ROMA Roma, ragazza nuda nella fontana davanti a Palazzo Chigi:... ROMA Turista nuda nella fontana di piazza Colonna a Roma davanti ai...

Bagno nelle fontane, l'episodio della ragazza nuda

Settimana scorsa c'era stato un altro episodio di bagno in una fontana di Roma. In quell'occasione una ragazza si era immersa nuda in quella di piazza Colonna, vicino Palazzo Chigi, sfidando i blindati della polizia che si trovavano a pochi metri. La giovane si è spogliata intorno alle 11 davanti allo sguardo stupito dei passanti, che l'hanno cominciata a riprendere con i cellulari. Da quel momento sono iniziati a circolare i video in rete ed è montata anche la polemica riguardo i controlli.

Roma, controlli saltati/ L’ultimo oltraggio: nuda nella fontana davanti palazzo Chigi