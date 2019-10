Livorno, malore in classe: 8 studenti al pronto soccorso. «Colpa delle muffe»

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 15:00

Si sono sentiti maleper via delle muffe presenti in classe . In otto: sei ragazze e due ragazzi. Tutti sono stati portati all'ospedale. È successo al liceo Niccolini Palli di via Goldoni, Livorno , dove gli studenti hanno iniziato ad accusare forte prurito e arrossamento degli occhi, dovuto a un'irritazione scatenatasi dopo che erano entrati in classe. Tutti minorenni, tra i 14 e 15 anni, soffrirebbero di allergia. Trasportati al pronto soccorso , come spiegato poi dalla Asl, sono già stati dimessi.La causa dei malori, con molta probabilità, è stata il proliferare di muffe in aula dovuta a delle infiltrazioni. Secondo quanto riporta Il Tirreno, gli alunni erano stati trasferiti in una nuova classe perché quella precedente sarebbe stata pericolosa per la presenza di una plafoneria in cattive condizioni.