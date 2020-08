In giro per l'Europa da soli a 14 e 15 anni: due ragazzini tedeschi bloccati in stazione

VERONA - Due minorenni tedeschi in giro senza documenti e biglietti del treno. I giovanissimi, 14 e 15 anni, sono stati fatti scendere dal convoglio dalla Polfer alla stazione di Porta Nuova. Partiti da soli da Norimberga, in Germania, i due erano scappati da un centor minorile di Roma al quale erano stati affidati - come precisa il quotidiano L'Arena. RIntracciati i genitori, i due sono stati rimessi su un treno diretto a casa. Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA