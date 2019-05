Venerdì 24 Maggio 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 18:51

I carabinieri di Castel Volturno hanno arrestato due nigeriani (40 e 25 anni) irregolari sul territorio nazionale e una 25enne di Pozzuoli. I tre sono ritenuti responsabili di una rapina in concorso consumata in danno di tre giovani di Pozzuoli (un 21enne e due 22enni ).I ragazzi, mentre si trovavano all’interno dell’abitazione della donna per consumare con lei un rapporto sessuale, sono stati aggrediti e minacciati dai due nigeriani che, armati di coltello, si sono fatti consegnare due telefoni cellulari e la somma contante di 35 euro.