Brescia, ragazzina di 15 anni investita da un camion in retromarcia: è grave in ospedale

Una studentessa di 15 anni si trova ricoverata in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere stata investita da un camion in retromarcia.

È accaduto questa mattina, poco prima delle 7, a Capriolo (Brescia). Il camionista, a bordo del mezzo che trasportava latte per la Centrale del Latte di Brescia, stava facendo manovra e non si sarebbe accorto della presenza della ragazza. L'urto ha causato alla 15enne un grave trauma cranico e toracico: l'adolescente è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo.