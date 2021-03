A 15 anni si butta sotto al treno, il macchinista frena: la ragazzina salva per miracolo

A quindici anni si lancia sotto al treno: il macchinista riesce a frenare. La ragazzina salva per miracolo. E' successo ieri sera alla stazione ferroviaria di Avezzano. La giovane ha rischiato di finire sotto il convoglio all’altezza del quinto bimario e dunque quello più lontano dal primo marciapiede. La circostanza è stata notata da un operaio ma anche dal macchinista che ha immediatamente bloccato il treno. I due hanno altrettanto velocemente soccorso la giovanissima e avvertito la Polizia.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia ferroviaria della postazione avezzanese che a sua volta ha chiamato il 118. La ragazza, si è visto immediatamente, era viva e quasi illesa. Il treno in questione è il convoglio che proviene quotidianamente da Roma e giunge alla stazione di Avezzano alle 19 e 50. Si ferma in città e deposita carrozze (ecco perché la manova si verifica sul binario più lontano) che la mattina seguente vengono poi utilizzate per fare il servizio verso la capitale.

