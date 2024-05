In una gioielleria a Reggio Emilia, è avvenuto un furto di gioielli da parte di due ragazzine. Grazie ad un momento di distrazione da parte del proprietario una della due è riuscita a commettere il furto di gioielli per un valore pari a 50 mila euro. Per le due rapinatrici non c'è stato nulla da fare visto che sono state fermate dopo poco tempo dai carabinieri e portate presso il carcere minorile di Bologna in attesa di udienza.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori le due ragazzine, dopo essersi introdotte all'interno della gioielleria, sono riuscite ad approfittare di un suo momento di distrazione portandolo all'esterno del negozio per visionare un gioiello. Una delle due nel frattempo era rimasta all'interno ed è riuscita a rubare alcuni gioielli custoditi nel retro, all'interno di una cassaforte lasciata aperta. A questo punto il negoziante, dopo essersi accorto del furto ha chiuso immediatamente la porta della gioielleria con dentro una delle due ragazze e subito dopo ha chiamato la Questura. La seconda ragazza, rimasta fuori, ha tentato di rientrare, ma è stata bloccata dall'arrivo dei primi agenti.

L'arresto

Le due ragazzine, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio, sono state arrestate dalla squadra dei carabinieri di Reggio Emilia e sono state accusate di furto pluriaggravato in concorso e sono state portate in attesa di udienza presso l'Istituto penale minorile del Pratello di Bologna.