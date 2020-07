TERNI «Provate voi a svegliarlo, provateci voi, io non ce la faccio». Le urla della madre di G.A., 15 anni, hanno fatto a pezzi il silenzio del quartiere popolare di San Giovanni, a ridosso del centro di Terni, martedì mattina. La donna ha provato a svegliare il figlio di 15 anni, studente dell'Istituto Tecnico, che stava tardando ad alzarsi e non c'è riuscita. Il ragazzino era morto nel sonno, anche se lei non se ne voleva rendere conto. I medici del 118 non potranno fare nulla per rianimarlo.

La stessa tragedia va in scena poco dopo, in un altro quartiere di Terni. Villa Palma. Anche lì una madre cerca di far alzare dal letto il figlio senza riuscirsi. Anche lì altro dramma, altro dolore. A morire è F. P. 16 anni, studente del liceo Donatelli.

E le due morti hanno molte cose in comune: i due ragazzi si conoscono, sono amici, lunedì hanno giocato insieme a calcio, secondo quanto si è raccolto dalle testimonianze dei vicini di casa, prima erano stati al campo di San Valentino e poi a quello di San Giovanni. Troppe coincidenze per non far sospettare ai carabinieri che quelle morti non siano naturali, che ci sia un legame. In questo momento, in attesa di avere l'esito sull'autopsia dei corpi dei due giovani pattuglie di carabinieri e poilizia stanno passando al setaccio la città mentre tutti gli amici dei due ragazzi sono ascoltati al comando dei carabinieri per capire cosa sia successo e ricostruire le ultime ore di questi due giovani. Uno dei due ragazzini è figlio di due medici, il padre lavora a Roma, la madre a Terni mentre l'altro ha la madre di origine straniera e una sorella.

Carlotta muore nel sonno a 14 anni. Mamma sconvolta: «L'ho sentita tossire, poi il mio angelo era senza vita»

Muore nel sonno a 18 anni dopo l'operazione per l'appendicite: inchiesta per omicidio colposo

Sotto choc i compagni di classe e gli insegnanti, che, al momento non vogliono parlare. F. P. era stato un ragazzino sportivo, aveva giocato a rugby anche se, da qualche tempo, aveva lasciato l'attività sportiva. Per alcuni anni era stato un ragazzino molto robusto ma ultimamente si era dimagrito moltissimo.

Pezzo in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA