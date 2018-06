Ragazzino di 13 anni minacciato di morte dai bulli

Domenica 24 Giugno 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 12:18

Due minorenni - un 15enne di Loreto Aprutino ( Pescara) e un 16enne di Cepagatti( Pescara) - sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. I due, finiti aidomiciliari, sono accusati di rapina aggravata in concorso: a maggio scorso avrebbero rapinato un ragazzino di 13 anni, a Loreto Aprutino, nei pressi della fermata dell'autobus.I due si sarebbero avvicinati a tre studenti minorenni che erano in attesa di salire sul pullman e con prepotenza avrebberopreteso soldi e sigarette.Dopo il rifiuto dei tre, avrebberopreso di mira il più piccolo e gli avrebbero strappato di dossolo zaino e rubato il portafoglio contenuto all'interno. Dopo le suppliche della vittima, i due avrebbero minacciato il 13enne di morte, per poi farsi consegnare anche la maglietta che indossava, invitandolo, con ulteriori minacce, a non raccontare nulla. Il ragazzino, dopo alcuni giorni, ha raccontato l'accaduto ai genitori, i quali hanno denunciato i fatti ai carabinieri della stazione di Loreto Aprutino.L'attività investigativa ha consentito di ricostruire lavicenda. L'ordinanza eseguita ieri dai carabinieri dellaCompagnia di Montesilvano, agli ordini del tenente DonatoAgostinelli, è stata emessa dal giudice del Tribunale per iMinorenni Cristina Tettamanti, su richiesta del pm RobertoPolella.