Un diciottenne in sella alla sua moto di piccola cilindrata è morto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina.



Secondo gli accertamenti della Polstrada di Sondrio, sul posto con carabinieri e Vigili del fuoco, la motocicletta sarebbe stata investita da un'auto, una Volkswagen Passat, in fase di sorpasso. L'incidente mortale si è verificato alle 23 e 45 nel comune di Castione (Sondrio).



In seguito gli agenti della Polstrada hanno identificato e rintracciato l'automobilista alla guida della Volkswagen: si tratta di un 38enne di origine bosniaca. L'uomo è risultato positivo all'alcol test, con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,5, ed è stato arrestato durante la notte, con l'accusa di omicidio stradale, dietro ordinanza del PM Stefano Latorre.

Sabato 20 Ottobre 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 12:04

