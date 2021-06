Toscana, 15enne ferrarese scompare e viene ritrovato a Pistoia: aveva attraversato l'intera regione in bicicletta

Un 15enne in sella alla sua bici si era allontanato da casa a Ferrara ed è stato ritrovato questa mattina nella frazione di Treppio, in provincia di Pistoia dalla polizia locale della Città Metropolitana di Bologna in collaborazione con i carabinieri di Sambuca Pistoiese. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i genitori, che non avendo più notizie dal figlio partito ieri mattina, avevano lanciato l'allarme anche via social con un post condiviso in diversi gruppi Facebook del Bolognese. Ieri il ragazzo era stato avvistato nella zona di Castel di Casio e del lago di Suviana e questa mattina è stato rintracciato a Treppio. Pare che il giovane avesse trascorso la notte dormendo su una panchina.

APPROFONDIMENTI FRANCIA Miriam Segato, uccisa da un monopattino a Parigi. Fermate due... FRANCIA La bici non frena e la testa le si incastra tra le sbarre del... RIETI Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il...

Sardegna, Alessio Pirinu cade dalla bici e muore: aveva 14 anni. Il nonno guidava l'ambulanza che l'ha soccorso

Un percorso incredibile

Una nota della città metropolitana ha spiegato quanto fosse necessaria a collaborazione frai due corpi per ritrovare il minore disperso: «La collaborazione fra i due corpi ha permesso di ritrovare il minore che, bici alla mano, stava camminando per la cittadina». Il ragazzo sta bene ed è già stato messo in contatto con la famiglia con cui si ricongiungerà in giornata. Resta incredibile però il percorso compiuto dal giovane nella giornata di ieri che ha raggiunto più di un centinaio di kilometri in un giorno.

Nicola Tanturli, verifiche sui genitori: il fratello era sparito come lui