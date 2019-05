Un ragazzo è rimasto gravemente ferito durante una escursione in mountain bike a Monteflavio, alle porte di Roma. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Monteflavio, in provincia di Roma, per soccorrere un uomo di 36 anni infortunatosi durante una discesa in mountain bike. Sul posto è giunta la Polizia municipale, il personale sanitario del 118, l'equipe sanitaria dell'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e una squadra di terra della stazione del Soccorso Alpino di Roma e provincia con sede a Vicovaro. Il ragazzo - dopo essere stato stabilizzato - è stato trasportato al campo sportivo comunale dove ad attenderlo era presente l'eliambulanza, costretta ad atterrare a causa della scarsa visibilità determinata da alcune nubi. L'infortunato è stato dunque elitrasportato a Roma al Policlinico Agostino Gemelli

Venerdì 10 Maggio 2019, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA