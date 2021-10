Varese, muore a 15 anni dopo essere caduto in una vasca di depurazione: voleva recuperare un pallone

Tragedia a Castellanza, comune della provincia di Varese in Lombardia. Un ragazzo di appena 15 anni è morto oggi pomeriggio dopo esser accidentalmente caduto in una vasca di depurazione, l'impianto che raccogliere le acque di scarico per depurarle. Il giovane, che a quanto pare voleva riprendere un pallone finito nella vasca, è precipiato. E' stato poi recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Rinvenuto in arresto cardio circolatorio è stato trasportato in codice rosso con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Legnano (Milano) dove però è deceduto.