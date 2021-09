Si schianta in Vespa all'alba nel cuore di Milano: morto a 20 anni

Incidente mortale all'alba nel cuore di Milano. Un ragazzo di 20 anni in sella ad uno scooter Vespa 125 di colore blu è morto in via Canova, a due passi dal Parco Sempione e dell'Arco della Pace.

La tragedia, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta pochi minuti prima delle 4 del mattino di oggi, mercoledì 15 settembre, in via Canova, nel tratto di strada in curva che collega corso Sempione a via Pagano, nel centro...

