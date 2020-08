Ragazzo muore a 15 anni travolto fuori dalla discoteca a Pavia: l'autista fugge, poi si costituisce

Un ragazzo di 15 anni, residente a San Martino Siccomario (Pavia), è morto oggi al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato dalla notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto, dopo essere stato travolto da un'auto all'uscita di una discoteca nel pavese.

Il 15enne era in sella a un motorino insieme a un amico di 19 anni. L'auto condotta da un giovane di 27 anni li ha travolti. L'automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso ai due feriti, ha proseguito per la sua strada, salvo fermarsi più tardi a Sannazzaro de 'Burgundi (Pavia), in Lomellina, dove si è recato alla locale caserma dei carabinieri ed ha raccontato quanto era successo.

I due ragazzi investiti sono stati condotti in ambulanza in ospedale. Le condizioni più gravi sono parse subito quelle del 15enne, mentre il suo amico ha riportato ferite fortunatamente meno serie. Il quadro clinico del minorenne è peggiorato con il trascorrere delle ore. Nonostante gli sforzi dei medici rianimatori del San Matteo, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica del drammatico investimento.

