Ragazzo di 18 anni muore nel sonno dopo la cena con gli amici, il corpo trovato dalla madre

Trovato morto dalla madre in casa a 18 anni. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Marco Neri, trovato senza vita, nella tarda mattinata di oggi, nella sua abitazione a Martinsicuro. Il giovane era uscito ieri sera a cena con gli amici.

Il rientro verso le 23. La mamma questa mattina, dopo aver fatto la spesa, verso le 12 ha iniziato a chiamarlo, per poi accorgersi che il ragazzo non dormiva, ma era ormai senza vita. Accertamenti dei carabinieri che ipotizzano cause naturali.

Ultimo aggiornamento: 18:38

