Scomparso ragazzo piemontese in vacanza in Liguria, ricerche in tutto il nord Italia

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mentre si vacanza con i nonni a. Dario, originario di Chieri, paese in provincia di Torino, è uscito con gli amici giovedì sera, quindi di lui si sono perse le tracce. Stando alle informazioni raccolte, il sedicenne indosserebbe indossare un paio di scarpe bianche con il disegno di due palme sul tallone, una maglietta a fiori molto colorata, uno zaino nero Invicta, bermuda scuri. Alcunio affermano di averlo visto nel Levante ligure. Ricerche sono in corso in tutto il nord Italia.