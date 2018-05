A Rezzato, in provincia di Brescia, un ragazzo di 19 anni di origini romene è morto precipitando nel vuoto per circa 40 metri. È accaduto all'interno di un'ex cava utilizzata come palestra di arrampicata dagli appassionati.



Il giovane ha raggiunto da un sentiero la vetta della palestra ed è caduto nel vuoto morendo sul colpo. Gli inquirenti al momento non escludono che possa essersi trattato di un incidente, ma è al vaglio anche l'ipotesi suicidio.

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA