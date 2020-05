Calco, ragazzo scomparso dal 10 maggio: ansia per Giovanni Sottocornola, 24 anni

Di Giovanni Sottocornola, 24 anni, non si hanno più notizie dal 10 maggio. Nove lunghi giorni in cui a nulla sono servite le ricerche del ragazzo scomparso, residente nel Comune di Calco (Lecco). «Giovanni ha bisogno del nostro aiuto. Non è questo il momento di abbandonare la speranza», ha detto il sindaco Stefano Motta appellandosi alla popolazione affinché scenda in campo per trovarlo.

Le ricerche sono riprese nel pomeriggio di ieri. Vigili del fuoco, personale della protezione civile e delle forze dell'ordine, oltre ai carabinieri con i cani molecolari, nei giorni scorsi hanno passato al setaccio senza risultati tutta la zona nei pressi della cascina Gera dove Giovanni Sottocornola viveva con la famiglia.

Giovani si è allontanato da casa attorno alle 22 di domenica 10 maggio, senza portare il cellulare. Un metro e novanta di altezza, 90 chilogrammi, atletico, occhi e capelli corti castano era un ragazzo molto riservato.

