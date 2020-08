L'elicottero setaccia i monti per trovarlo, ma lui era tranquillo al bivacco

BELLUNO - Ieri sera, mercoledì 5 agosto, attorno alle 22 il Soccorso alpino di Agordo è stato allertato per un mancato rientro dall'Agner. In mattinata un ragazzo era passato dal Rifugio Scarpa dicendo che avrebbe fatto la Ferrata Stella Alpina, con l'intenzione di pernottare al Bivacco Biasin ma alle 15.20 ha chiamato perché aveva sbagliato direzione e si stava spostando verso Cima Lastei. Quando, nonostante le indicazioni ricevute, il 25enne di Padova non si è presentato la sera, il gestore ha lanciato l'allarme.



È subito stata fatta una verifica fino alla base del canalone della normale e alle 5.30 l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino, ha imbarcato due soccorritori per sorvolare i tracciati delle due normali e poi salire al Bivacco. Una volta in cima, uno dei soccorritori è stato sbarcato in hovering e dalla struttura sono uscite 3 persone, una delle quali era il ragazzo padovano. Era arrivato tardi al Bivacco, dopo essere scivolato e aver sbattuto un ginocchio, non era riuscito a telefonare e non pensava si sarebbe mossa un ricerca. Il giovane ha detto che non aveva problemi ed è poi sceso al Rifugio autonomamente